Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Masa Tenisi Oynadı

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın AK Parti AK Parti İl Başkanlığı'ndaki konuşmasından detay

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın sporcuları ziyaret etmesi

Bakan Kılıç'ın sporcularla masa tenisi oynaması

Bakan Kılıç'ın havalimanına hareket etmesi VAN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van Valiliği ziyaretinin ardından ildeki sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, kentteki spor yatırımlarını yerinde görmek üzere Ferdi Sporları Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kılıç, burada sporcularla bir araya gelerek, masa tenisi oynadı. Bakan Kılıç, ardından havalimanına geçti.