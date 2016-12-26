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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın AK Parti AK Parti İl Başkanlığı'ndaki konuşmasından detay
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın sporcuları ziyaret etmesi
Bakan Kılıç'ın sporcularla masa tenisi oynaması
Bakan Kılıç'ın havalimanına hareket etmesi VAN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Van Valiliği ziyaretinin ardından ildeki sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıç, kentteki spor yatırımlarını yerinde görmek üzere Ferdi Sporları Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kılıç, burada sporcularla bir araya gelerek, masa tenisi oynadı. Bakan Kılıç, ardından havalimanına geçti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Masa Tenisi Oynadı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın AK Parti AK Parti İl Başkanlığı'ndaki konuşmasından detay Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'ın sporcuları ziyaret etmesi Bakan Kılıç'ın sporcularla masa tenisi oynaması Bakan Kılıç'ın havalimanına hareket etmesi VAN - Gençlik ve Spor...
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