Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç: "Emniyet Teşkilatı Hainlerin Karşısında Dimdik Durdu"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz hain darbe gecesinde o hainlerin karşısında dimdik duran emniyet teşkilatımız oldu" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Samsun'da bir otelde düzenlenen programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda konuşan Bakan Kılıç, "15 Temmuz gecesi bu ülkenin geleceği ile ilgili olarak karanlık düşünceleri olan ve kabuslar yaşatmak isteyen kişilere karşı bizim ortaya koymuş olduğumuz duruşta en sağlam şekilde yanımızda duran ve en sağlam şekilde bizlerle duran emniyet teşkilatımız oldu. O gece tereddütsüz bir şekilde hainlerin karşısında duran o hainlere karşı görev alan yine emniyet teşkilatımızın değerli mensupları oldu. Biz de o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Sayın Başbakanımızın davetiyle hükümet olarak durduğumuz duruşla beraber meydanlara indik ama yine sağımızda solumuzda, önümüzde ve arkamızda size mensup olan kardeşlerimiz vardı yanımızda. Önümüzdeki dönem içerisinde bu ülkenin güvenliği, huzuru ve geleceğe yürüyüşündeki sağlam duruşu sizlerin teşkilatının omuzlarında olacak. 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimize ve ondan önce bu ülkenin huzuru için hayatını ortaya koyan, gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.



Bakan Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda artık İçişleri Bakanlığımıza bağlanmış olan jandarma teşkilatımız da yoğun bir görev yapıyor. Biliyorum ki emniyet teşkilatıyla jandarmamız el ele, kol kola şu anda birçok işler görüyorlar, birçok operasyonlar yapıyorlar. Bu ülkeye ihanet etmeye kalkan hainlere karşı gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyuyorlar. Bu ülkenin huzuru, mutluluğu ve bağımsızlığı için eğer gerekirse dimdik duracak, hiçbir şekilde gözünü kırpmayacak siz kardeşlerimiz olduğu için biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olarak kendimizi güvende hissediyoruz." - SAMSUN