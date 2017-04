Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili, "Bizim hiçbir şeyimiz gizli falan değil. 18 maddede de her şey açık yazıyor. Siz okumasını bilmiyorsanız bizim diyeceğimiz bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu okuduğunu anlamamış zaten." dedi.



Bakan Kılıç, Ladik ve Kavak ilçelerinde partisince düzenlenen mitinglerde seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, muhalefetin artık yalanın her türlüsüne başvurmaya başladığını söyledi.



Ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasına sunulan 18 maddenin içinde gizli şeyler olduğunu söyleyerek milleti kandırmaya çalıştığını anlatan Kılıç, "Yok öyle olacak, yok böyle olacak, orada gizli var, burada gizli var'. Bizim hiçbir şeyimiz gizli falan değil. 18 maddede de her şey açık yazıyor. Siz okumasını bilmiyorsanız bizim diyeceğimiz bir şey yok. Sayın Kılıçdaroğlu okuduğunu anlamamış zaten." ifadesini kullandı.



Darbenin kontrollüsü veya kontrolsüzü olamayacağını vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:



"Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ne demişti? 'Biz havaalanına indik, oradan da başka bir yere geçtik'. Nereye geçtiği çıktı ortaya. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitmiş, kontrollü ortama gitmiş. Nasıl gittiğini gördünüz. Ben asıl soruyu orada soruyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında tanklar, helikopterler ortaya çıktı. Şimdi ben sana soruyorum. Sen İstanbul Havalimanı'na indin, VIP'e gittin, sonra orada bekledin, dışarı çıkarken seni geri götürdüler. Görüntülerde var. Sonra kiminle ne konuşuldu da orada duran tanklar çekildi, sen rahat rahat çıktın? Ne oldu da VIP önünden o tanklar çekildi, Sayın Kılıçdaroğlu rahat çıkabildi ekibiyle beraber. Onun cevabını verebiliyor mu? Bunun cevabını veremiyor."



Kılıç, 16 Nisan'da, 15 Temmuz gecesi yaşananların hesabının sandıkta görüleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bir de diyorlar ya 'tek adam'. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kaç seçim kaybetti? Yedi. Yedi seçiminde birinci parti olamadı, koltuğa oturduğundan ya da oturtulduğundan beri. Sekizinci, halk oylaması olacak, sekize doğru gidiyor. Türünün tek örneği olarak yedi seçimde birinci olamamış, yedi seçimi kaybetmiş kişi olarak hala koltuğunda oturuyor. Türünün tek örneği, tek adamı. Dolayısıyla bu tip iddiaları ortaya koyarken insan birazcık kendi durumuna bakar. 16 Nisan'da 'evet' çıkınca inşallah Cumhuriyet Halk Partisini de Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız."