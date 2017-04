Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Şimdi çıkmış bir tane Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ne diyor? 'Sizi denize dökeriz' diyor. Bir de Samsun'dan başlayacakmış. Kusura bakma, Samsun'a sakın gelmeye kalkma. Ne havada ne denizde ne karada buradan sağ çıkamazsın." dedi.



Bakan Kılıç, 12 ilden 81 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Karadeniz Bölgesi 2. Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katıldı. Etkinlikte konuşan Kılıç, Samsun'un istiklal ve istikbalin başladığı şehir olduğunu söyledi.



Samsun'un aynı zamanda Karadeniz'in en büyük şehri olduğuna dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:



"Bu anlamda Karadeniz'in başkentidir. Karadeniz'in başkenti olması sebebiyle de Karadeniz'de bir sorumluluğu vardır, 16 Nisan için Samsunlulara duyurulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'da yola çıktı. Milletiyle beraber yürüdü. Sonra bu ülkenin geleceğini, istikbalini, hürriyetini ayaklar altına almak isteyen, durdurmak isteyenleri milletiyle beraber İzmir'den denize döktü. Şimdi çıkmış bir tane Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ne diyor? 'Sizi denize dökeriz' diyor. Bir de Samsun'dan başlayacakmış. Kusura bakma, Samsun'a sakın gelmeye kalkma. Ne havada ne denizde ne karada buradan sağ çıkamazsın. Öyle bir şey yok. Şunu söylüyorum. Yine çıktılar, Gazi'nin arkasına sığınmaya çalışıyorlar, saklanmaya çalışıyorlar."



Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletiyle beraber yürüyen, milletinin içerisinden gelen ve milletine öncülük eden bir lider olduğunu vurguladı.



Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe girişimi iddiasına tepki gösteren Kılıç, şunları kaydetti:



"Kontrollü darbe girişimi ne demek? Cumhuriyet Halk Partisinin içerisinden de bir ses çıkmasını beklerdim. O gece Meclis'te olan milletvekilleri vardı, haklarını teslim edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, her yerde genel başkanını savunuyor. 'Tersten okur, düzden okur, tersten anlar.' ya düz oku, anla bize yeter, tersini falan istemiyoruz biz. Onu da anlamıyoruz ya neyse... O bomba 20-30 metre daha kenara düşseydi, Meclis'in içine girseydi, sen ölmüştün. Senin Genel Başkan'ın 'kontrollü' diyor. Bu mu kontrollü? Sesinizi çıkarsanıza biraz. Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demeye diliniz varıyor. O alçak kelimeyi kullanıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği 'hayır' çadırınız hala duruyor. Ha içindekilerin yarısı 'evet'e döndü onu biliyorum, bak bunu söyleyeyim. O ziyaretten sonra içeridekilerin yarısı 'evet'e döndü. Dolayısıyla hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var, büyük bir vazife var."