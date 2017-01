Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Açıklaması

NEW Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, okullarda gençlerin ve çocukların spora kazandırılmaları ve yeteneklerinin keşfi konusundaki çalışmanın son noktasına gelindiğini belirterek, "Hiçbir gencimiz, çocuğumuz lisanssız olmamalı ve en az bir dalda mutlaka sporcu lisansı almış olmalı." dedi.



Kılıç, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde 6. Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) Gençlik Forumu kapsamında New York'taki temaslarını Türk gazetecilere değerlendirdi.



BM ve BM Kalkınma Programı'nın üstlendiği gençlik ile ilgili forumda Türkiye'yi ve gençleri temsil ettiklerini belirten Kılıç, bu toplantılarda dünya genelindeki genç nüfusun sorunları ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin yakalanması için çalışmaların müzakere edildiğini anlattı.



Tüm dünya devletlerinin genç nüfusunun daha iyi gelişmesi ve eğitimi için bir çaba içinde olduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle bölgemizde yaşanan Suriye'deki iç savaş, Irak'taki bazı sıkıntılar nedeniyle ülkemize gelen mülteciler var. Biz onlara kardeşimiz ve misafirimiz olarak bakıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gelen her mülteci kardeşimizi barındırmak üzere yaptığımız bir çalışma var. Bu çerçevede Türkiye'nin özellikle mültecilerin içerisindeki gençlerin kendilerini yetiştirmeleri, geleceğe hazırlamaları, ileriki yıllarda Suriye'deki bu durum düzeldiğinde, ülkeleri tekrar istikrarlı bir ülke haline gelindiğinde verecekleri katkılar için şimdiden kendilerini yetiştirdiğimiz konusunda verebildiğimiz destekleri paylaştık. Şunu da gördük ki tüm dünya Türkiye'nin mültecilerle ilgili ortaya koymuş olduğu çalışmaları gerçekten çok büyük bir saygı ve hayranlıkla ve bir o kadar da mahcubiyetle takip ediyor."



Şu anda dünya üzerinde 3 milyondan fazla mülteciyi ülkesinde barındıran başka bir ülkenin olmadığına dikkati çeken Kılıç, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi hem de Başbakanımızın muhatapları ile yaptığı konuşmalarda dile getirdiği gibi biz üstümüze düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu bizim insani görevimiz ama 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sorduğumuzda bu sorunun cevabını artık almamız gerekiyor diye düşünüyoruz." dedi.



Mültecilere destek verdiğini söyleyen ülkelerin ekonomik güçlerine bakıldığında yapılanın aslında oldukça az olduğunu söyleyen Kılıç, "Evlerini, ailelerini kaybetmiş olanlara insanlığın verebileceği çok daha fazla şey var. Onları konuşmak, onları hatırlatmak için buradayız." şeklinde konuştu.



Türkiye'deki mülteci kamplarının standartlarının son derece yüksek olduğunu ve mültecilerin Türkiye'nin farklı illerinde huzur içinde yasadığını anlatan Kılıç, "Burada vatandaşlarımıza da büyük bir teşekkür borçluyuz. Vatandaşlarımız ev sahibi olarak çok büyük bir görev üstlendiler." ifadelerini kullandı.



BM Kalkınma Programı Başkanı Helen Clark'ın da Türkiye'deki kamplar gibi mülteci kampları görmediğini açık açık dile getirdiğine işaret eden Kılıç, "İsmi mülteci kampı olabilir ama mümkün olduğu kadar barınabilecekleri bir eve yakın sistemle kuruldu." dedi.



-"Gençlerin spora kazandırılması çalışmalarında sona gelindi"



Gençlik ve Spor Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı ile geçen sene imzalanan protokol çerçevesinde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"Okullardaki gençlerimizin, çocuklarımızın spora kazandırılmaları ve yeteneklerinin keşfi konusundaki çalışmanın son noktasına gelindi. Yönetmeliklerin oluşturulması için yapılan bu çalışmadan sonra ikinci öğretim döneminde 5. sınıfta bu işe hızlı bir şekilde girişeceğiz. Hiçbir gencimiz ve çocuğumuz lisanssız olmamalı ve en az bir dalda mutlaka sporcu lisansı almış olmalı."



Kılıç, Sağlık Bakanlığı ile de obeziteyle mücadele konusunda çok ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.



New York'taki temasları kapsamında ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati, MBA ve futboldaki liglerin yöneticileriyle de görüşüp onların ortaya koydukları çalışmaları yerinde görme imkanı bulduklarını kaydeden Kılıç, birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.