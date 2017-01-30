Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ABD'de - New

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Dünyada ez fazla mülteciye ev sahipli yapan ülke olarak temel hedefimiz bu jenerasyonun, kayıp jenerasyon olmasını önlemek." dedi.



Bakan Kılıç, Birleşmiş Milletler (BM) 6. Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) Gençlik Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.



Forum kapsamında düzenlenen, "Yoksulluğun Ortadan Kaldırılmasında ve Refahın Geliştirilmesinde Gençlerin Rolü" başlıklı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Kılıç, Türkiye'nin en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak genç sığınmacılara okul, eğitim programları konusunda ne gibi şartlar sunduğunu anlattı.



İç savaşın olduğu ve ve terör saldırılarına maruz kalan Suriye ve Irak'tan mültecilerin Türkiye'ye gelmeye devam ettiğini belirten Bakan Kılıç, Türkiye'nin 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını ifade etti.



Çok sayıda mültecinin güvenliğinin sağlanması ve onlara eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulması konularındaki zorluklara dikkati çeken Kılıç, "Dünyada ez fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak temel hedefimiz bu jenerasyonun kayıp jenerasyon olmasını önlemek." diye konuştu.



Türkiye'de okul çağında 480 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu vurgulayan Kılıç "Cumhurbaşkanımızın sıkı talimatları doğrultusunda genç Suriyelilere barınma ve eğitim imkanı sunuyoruyuz." ifadesini kullandı.



Yaklaşık 150 bin Suriyeli bebeğin de Türkiye'de doğduğunu açıklayan Bakan Kılıç, Suriyeli mültecilere kamplarda da eğitim imkanı sunulduğunu kaydetti.



Kılıç, 7 binden fazla Suriyeli öğrencinin de Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gördüğünü ve öğrencilere yurt imkanı sağlandığını belirterek, bu öğrencilere gençlik, spor ve eğitim projeleri ile dünyadaki gelişmelere katılmaları konusunda fırsatlar verildiğini aktardı.



Türkiye'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile de ortak çalışarak, genç atletlere uluslararası spor etkinliklerine katılmaları imkanı sunduğunu vurgulayan Kılıç, toplantıdaki katılımcıları Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali'ne davet etti.



Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin de bu festivalde takım olarak yarışacağını kaydeden Kılıç, şunları söyledi:



"Suriyeli mültecilere daha iyi bir gelecek sunmak hepimizin insani sorumluluğu. Biz Türkiye olarak bu insanlara en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. BM'ye de büyük sorumluluk düşüyor. Karşı karşıya olduğumuz tüm sorunlara rağmen bu sorumluluğu yerine getirmeliyiz."