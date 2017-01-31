Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ABD'de

BİRLEŞMİŞ Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sırp mevkidaşı Vanja Udovicic, Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansı Başkanı Alexei Palamarchuk ve BM Gençlik Özel Temsilcisi Ahmad Alhendawi ile görüştü.



Kılıç, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 6. Ekonomik ve Sosyal Konseyi (EKOSOK) Gençlik Forumu'na katıldıktan sonra ikili görüşmeler yaptı.



Bakan Kılıç, Sırp mevkidaşı Udovicic ve Rusya Federasyonu'nun Gençlik Konularından Sorumlu Federal Ajansı Başkanı Palamarchuk ile ayrı ayrı bir araya geldi.



Görüşmelerde ülkeler arasındaki iş birliği alanları ve gençlik çalışmalarının değerlendirildiği belirtildi.



Kılıç, BM Gençlik Özel Temsilcisi Alhendawi ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Türkiye'deki Suriyeli gençlerle ilgili konuların ele alındığı ifade edildi.