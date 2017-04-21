Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık Sonucu Çıktıktan Sonra Mızmızcılık Yapmanın...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık sonucu çıktıktan sonra mızmızcılık yapmanın anlamı yok" "Biz sandıkta çıkan sonucu gördük"SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: 'Sandık Sonucu Çıktıktan Sonra Mızmızcılık Yapmanın...

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık sonucu çıktıktan sonra mızmızcılık yapmanın anlamı yok"
"Biz sandıkta çıkan sonucu gördük"

SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret etti.

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