Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık Sonucu Çıktıktan Sonra Mızmızcılık Yapmanın...
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık sonucu çıktıktan sonra mızmızcılık yapmanın anlamı yok" "Biz sandıkta çıkan sonucu gördük"SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık sonucu çıktıktan sonra mızmızcılık yapmanın anlamı yok"
"Biz sandıkta çıkan sonucu gördük"
SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret etti.