Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Sandık sonucu çıktıktan sonra mızmızcılık yapmanın anlamı yok"

"Biz sandıkta çıkan sonucu gördük"



SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Tekkeköy, Canik, Terme ve Çarşamba ilçe teşkilatını ziyaret etti.