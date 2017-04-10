Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın Bozüyük'te

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Boynukalın, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kocaeli'de düzenlediği bir ulusal turnuvada, Adana Vakıfbank Ortaokuluna çeyrek finalde 103-4 yenilen Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Basketbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.



Sporda mücadelenin, sahaya çıkmanın galibiyet veya yenilgiden daha önemli olduğunu ifade eden Boynukalın, "Tüm Türkiye olarak ayağa kalktık sizin moralinizi yerine getirmek için çabaladık. Geçenlerde üzüntü yaşayan kardeşlerimizin canı çok sıkılmış. Onlara Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak moral vermeye geldik." dedi.



Öğrencilere madalya ve kupa veren Boynukalın, daha sonra İsmet İnönü Caddesi'ndeki AK Parti standında vatandaşlarla buluştu.