Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın Bilecik'te

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Boynukalın, valilik şeref defterini imzaladı. Spor alanındaki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Elban, Boynukalın'a ziyaret anısına "Ertuğrul Gazi börkü" ile "Kayı bayrağı" hediye etti.



Boynukalın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilecik'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının ciddi anlamda yatırım yaptığı illerin başında geldiğini söyledi.



Statla ilgili bazı bilgiler verildiğini anlatan Boynukalın, "O bilgilerin hepsini araştırmak, bakmak, stadın sürecini takip etmek ve sonrasında alınacak kararlarla stada dair iyileştirme yapmak için süreci başlatmak üzere geldik." diye konuştu.



Boynukalın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı ziyaret etti.



Edebali Stadı'nda da incelemelerde bulunan Boynukalın, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle statta 23 Nisan'da seyircisiz oynanacak Bilecikspor-Vitraspor maçıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bu maç için taraftarları tehlikeye atmayacaklarını dile getiren Boynukalın, şöyle konuştu:



"Seyirci tribünü ile ilgili böyle bir tehlikenin olduğu yerde değil 5 bin kişi, bir kişiyi bile burnunun kanayabileceği riskin içine sokabilmemiz mümkün değil. Böyle bir tehlike arz ediyorsa o noktada seyirci alınmaz diye düşünüyorum. Eğer çözülebilecek bir süreç olsaydı bir güçlendirme yapılıp onun üzerinden seyirci alımı devam ederdi fakat yıkılacak ve güçlendirilemeyecek kadar kötüleşmiş bir durum varsa buna izin vermeyiz."