Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilecik’te referandum sürecini değerlendirerek, “Gerçekten hareketlendik.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilecik'te referandum sürecini değerlendirerek, "Gerçekten hareketlendik. Allah'ın izniyle anketler geliyor, meydanlar dolu" dedi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın birtakım incelemelerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. İlk olarak Bilecik Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Boynukalın, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Elban ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Boynukalın'a 'Ertuğrul Gazi börkü' ile 'Kayı bayrağı' hediye etti. Buradaki ziyaretin ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına geçen Abdurrahim Boynukalın, partililer ve İl Başkanı Fikret Karabıyık'la bir süre sohbet etti.
Partililere referandum süreci ile ilgili il il gezdiklerinin aktaran Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "Gerçekten hareketlendik. Allah'ın izniyle anketler geliyor, meydanlar dolu. Ben İstanbul'dan geliyorum. Cumartesi günü orada bir miting yaptık biliyorsunuz. Herkes niye cumartesi günü yapıldığını soruyor bu arada. Cumartesi ve Pazar MHP'yle beraber aynı yerde yaptığımız zaman kura bize cumartesi günü olarak çıktı. Cumartesi günü olmasına rağmen müthiş bir mitingle beraber İstanbul sürecini bitirmiş olduk. Belki son gün seçim yasakları girmeden 2-3 gün ilçeye daha gitme ihtimali var Cumhurbaşkanımızın. Biz meydanlara baktığımızda müthiş bir durum görüyoruz" dedi.
"Yıkım kararı alınacak gibi gözüküyor"
AK Parti İl Başkanlığından Bilecik Edebali Stadı'na geçerek incelemelerde bulunan Boynukalın'a Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız bilgi verdi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, öncelikle ana gündemlerinin referandum olduğunu söyledi. Referandumla ilgili genel malumatı toparlamak, teşkilatı bir motivasyon ziyareti yapmak, milletvekili ve il başkanıyla görüşmek olduğunu aktaran Boynukalın, sözlerine şöyle devam etti:
"Öncelikle valiliğimize uğradık, sonra il başkanlığı şimdi bir statla alakalı sürekli devam eden bir süreç var. Özellikle bu seyirci tribünüyle ilgili. Orada depreme dayanıklılık noktasında bizim mühendislerimizin de tespit ettiği üzere bu sürecin bu şekilde devam etmesi pek mümkün değil. O yüzden yıkım kararı alınacak gibi gözüküyor. O karardan sonra artık yapım aşamasına geçebilmesi için nasıl bir prosedür izleyebiliriz, ne şekilde hızlandırabiliriz onu istişare ettik. Diğer ilçelerimizle ilgili talepleri aldık. Özellikle Gençlik Merkezi noktasında talepler var. Bütün bu taleplerin hepsini bir şekilde bakanlığın merkezine götürüp zemine oturtmak üzere il başkanlığımızla görüştük. Şimdi belediye başkanlığımıza bir uğrayıp oradan bizim Gençlik Spor Bakanlığının yapmış olduğu bir turnuvada özellikle ciddi anlamda bir fark oluştuğundan dolayı basketboldan soğuma ihtimali olan ilkokul kızlarımıza gidip bir moral, motivasyon ziyareti yapacağız. Onlara bir fair-play ödülü vereceğiz. Beraber bir eşofman dağıtıp, saat dağıtıp bakanlığımız adına. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Referandum talepler ve böyle bir jestle küçük kardeşlerimizi mutlu ettiğimiz, bizim de mutlu olduğumuz bir şeyle sonlandırıp yolumuza devam edeceğiz."
"Depreme uygun olmayan alana seyirci alamayız"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, "23 Nisan günü bu statta Bilecikspor-Vitraspor arasından BAL play-off maçının oynanacak ve tribüne seyirci alınmayacak mı" sorusuna, "Şimdi rapor alındıktan sonra zaten bizim orada o tehlikenin içine girebilmemiz mümkün değil zaten. Alınırken 2-3 süreci beraber izlemek zorundayız. Birincisi Valilik, ikincisi kulüplerin kendi kararları, üçüncü bakanlık olarak bizim bu noktadaki düşüncelerimiz yani seyirci tribünüyle alakalı ben böyle bir tehlikenin olduğu yerde final maçında değil bizim 5 bin kişi 1 kişinin burnunun kanayabileceği bir riskin içine sokabilmemiz mümkün değil doğal olarak. Böyle bir raporlama yapıldıysa ve böyle bir tehlike arz ediyorsa o noktada seyirci alınmaz diye düşünüyorum ben. Eğer çözülebilecek bir sorun olsaydı zaten ona göre bir güçlendirme yapılıp onun üzerinden seyirci alımı devam ederdi. Fakat yıkılacak kadar, güçlendirilemeyecek kadar kötüleşmiş bir durum varsa ortada biz final maçı için o seyircileri tehlikeye atmayız. Atılmasına da pek müsaade etmeyiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın açıklamasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde derece yapmış sporcularla sohbet etti. Ardından Bilecik Belediye Başkanını ziyaret eden Boynukalın, burada Başkan Yağcı'dan bilgiler aldı. Başkan Yağcı'nın hediyelerinin takdim etmesinin ardından Bozüyük ilçesine hareket etti. - BİLECİK