Gençlik ve Fetih Ruhu konuşuldu



İkra Vakfı Gençlik ve Fetih Ruhu konulu konferans düzenledi..Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan ve Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri, Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor'un konuşmacı olarak katıldığı program 31 Aralık Cumartesi akşamı Yahşihan Yenişehir Kapalı Spor salonunda düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen yürüyüş dikkat ve beğeni topladı.

Mehter Takımının İstiklal Marşı ardından seslendirdiği marşlar salonun coşkusunu artırdı.Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Nur Cami müezzini Murathan Önder davetlilere Kuran ziyafeti sundu.

Selamlama konuşmasında İkra Vakfı Genel Başkanı Mustafa İşler; "Programımıza bizleri kırmayıp teşrif eden sayın Okudan ve Zor'a teşekkür ediyorum.Şuanda dünyaya baktığımızda zulüm altında olan coğrafyalar maalesef Müslüman coğrafyalar.Baktığımızda bizim gençlerimiz kafelerde yılbaşı kutlamayı bekliyor.Tabi ki bu onların suçu değil anne-babaların, bizlerin suçu.Bu organizasyonları dinimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde yeri olmayan bir kapitalist ayine dönüşen yılbaşı kutlamalarından gençlerimizi uzaklaştırmak için düzenliyoruz.Siz değerli davetlilerimize de çetin kış şartlarında programımıza katıldığınız için ayrıca katkılarından dolayı sponsor firmalarımıza teşekkür ediyoruz."dedi.

Türkiye Gençlik Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan sunumunda "Uzayda izi olmayanın Dünya'da sözü olmaz, günümüzün olmazsa olmazı haline gelen bu cümleden çıkaracak çok ders var. Milli ve yerli üretimden öte bir alternatifimiz yok. Yıllardır yerli alternatiflere rağmen Yeme içme, cep telefonu, giyim gibi bir çok zorunlu tüketime harcanan paralarla onlarca fabrika kurma imkanımız vardı ancak bunun yerine siyonizmin para ayağı kapitalizm her alanda iliklerimize kadar işlemiş durumda. Her alanda milli ve yerli üretime dönmekten başka çaremiz yok. Bunu da gençlerimizle başaracağız" dedi.

Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri ve Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor ise yaptığı sunumda "Mekke'nin fethine baktığımızda gençlerin büyük rol aldığını görüyoruz.Sahabelerin yaş ortalaması 23.İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han'da bir gençti.Artık gençlerin üzerlerindeki vazifelerinin farkına varmaları gerekiyor.Mehter takımının da seslendirdiği gibi gençlerimizin artık oyunda, oynaşta değil, fetihler yapacak, Fatihler olacak, Fatihler yetiştirecek donanımda olmaları gerekiyor."dedi

Sunumların ardından İkra Vakfı Genel Başkanı Mustafa İşer tarafından konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.Konuşmacılar ve davetliler program sonrasında hatıra fotoğrafları çektirdiler.