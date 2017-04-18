Gençlik ve Değişim Derneği 23 Genci Avrupa'ya Gönderiyor

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı 23 gencin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürüyor.



Türkiye'nin her yerinden dezavantajlı bireylerin yurt dışı hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, 23 gencin Avrupa hayalini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında Portekiz'e 5, Almanya'ya 10, Romanya'ya ve Macaristan'a 4'er kişi gönderilecek.



Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, 10-19 temmuzda Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilecek projeye 8 farklı ülkeden 40 kişinin katılacağını, bunlardan 5'inin Türkiye'den gideceğini söyledi. Suvari, "12-20 Ağustos tarihleri arasında Hanover'de gerçekleştirilecek projeye Diyarbakır'dan 10 kişi katılım gösterecek. Müzik alanında yetenekleri olan ve temel düzeyde İngilizce bilen katılımcıların yer alacağı projede; iki ülke katılımcıları müzik ve enstrüman alanındaki yeteneklerini birbirleriyle paylaşıp, ortak bir müzik dinletisi gerçekleştireceklerdir. 1-9 Eylül tarihleri arasında Romanya'nın Sfanthu Gheorge şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Romanya Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projeye 7 ülkeden 30 kişi katılım sağlayacak. Türkiye'den 4 kişinin katılım sağlayacağı proje; Avrupa Gönüllü Hizmeti ve yaygın eğitim metotları üzerine bir eğitim kursu olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim kursu olmasından dolayı en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların seçimine öncelik verilecektir. 17-25 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın Szeged şehrinde gerçekleştirilecek olan ve Macaristan Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projeye Avrupa'nın 8 farklı ülkesinden 32 kişi katılım sağlayacak. Türkiye'den 4 kişinin katılım sağlayacağı proje, mülteciler çalışma metotları ve mültecilerin entegrasyonunda gençlerin rolünün ne olabileceğine dair bir eğitim kursu olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim kursu olmasından dolayı en az orta düzeyde İngilizce bilen katılımcıların seçimine öncelik verilecektir. Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar 15 Mayıs 2017 tarihine kadar İngilizce hazırlanmış cv ve neden katılmak istediklerine dair kısa bir motivasyon yazısını genclikvedegisim@gmail.com adresine, konu kısmına başvuruda bulunulacak ülkenin adını yazarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Projeler kapsamında katılımcıların vize, yol, konaklama ve yiyecek-içecek gibi temel masrafları karşılanmakla beraber Gençlik ve Değişim Derneği olarak herhangi bir katılım ücreti talep etmemekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR