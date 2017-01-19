Gençlik Merkezinden Doğa Yürüyüşü

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve üye gençleriyle ilimiz doğal güzelliklerini yerinde keşfetmek üzere yapılan yürüyüşlerde, bu hafta ki durağı Atçalı Mevkii idi.

Yürüyüşe katılan Gençlik Merkezi üyeleri Atçalı Mevkii yürüyüşü kapsamında Melik Gazi Türbesi'ne ziyarette bulundular. Yürüyüşün ardından, Gençlik Liderleri eşliğinde, gençlerle birlikte Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mahmut Atalay Gençlik Merkezine gidilerek ikramlar eşliğinde hasbihal gerçekleştirildi.

İlimizde bulunan doğal güzelliklerin yerinde keşfedilmek amacıyla sürdürülen 'Çevre Kulübü' kapsamında düzenlenen "Doğa Yürüyüşü" programlarının devam edeceğini bildiren Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet TIĞLI bütün gençlerimizi Gençlik Merkezine davet etti.

