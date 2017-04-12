Gençlik Merkezi Polis Karakolunu Ziyaret Etti

Nevşehir Gençlik Merkezi 10 Nisan Polis günü nedeniyle merkez polis karakolunu ziyaret etti.



Nevşehir Gençlik Merkezi Gençlik lideri ve gönüllü gençleriyle birlikte 10 Nisan polis günü nedeni ile polis karakoluna ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında karakolda bulunan polislerle sohbet eden gönüllü gençler Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren ve ülkemizin teminatı olan tüm emniyet personelinin Polis Haftasını kutladıklarını belirttiler. - NEVŞEHİR