Gençlik Merkezi Müdürleri Hirfanlı Kampında Buluştu

KIRŞEHİR(AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 81 ildeki gençlik merkezi müdürleri, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Ahi Evran İzcilik ve Doğa Kampı'nda bir araya geldi.



İki gün süren Gençlik Merkezleri Değerlendirme Toplantısında, Türkiye'nin 33 ilinde bulunan kamplar ve 81 ildeki gençlik merkezlerinde gençlere yönelik projeler ve hizmetlerle ilgili yol haritası ele alındı.



Toplantının sonunda AA muhabirine açıklamada bulunan Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri Daire Başkanı Ahmet Cemil Bedir, iki gün süren toplantılara 246 gençlik merkezi müdürünün katıldığını söyledi.



İllerde uygulanan farklı projelerin sonuçlarının da değerlendirildiğini belirten Bedir, şöyle konuştu:



"Kampımızda 81 ilimizde yürüttüğümüz projeler, görev yapan arkadaşlarımızın gençlerimizle olan etkileşimleri, yaptığımız ve yapacağımız etkinlikler, gençlik günleri çalışmaları, kendi iç işleyişimiz hakkında yapabileceğimiz düzenlemeleri ele aldık. Gençlerimize daha iyi hizmet edebilmek için yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bakanlığımızın 33 ilimizde kampları var. Bugün Kaman'da bulunan kampımızda bir araya geldik. Buna benzer diğer illerimizde doğa kampı, deniz kampı, izcilik kampı gibi gençlerimizin hizmetine sunulan kamplarımız var. Buraların kullanımı, gençlerimizin buralara ulaşımı ile ilgili şu an bu kampta bulunan müdürlerimizle görüş alışverişinde bulunduk."



İstanbul Çatalca Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Tüfekçi de gündüzleri normal seminer programlarının sürdüğünü sonrasında ise paintball, okçuluk, kano, tırmanma, basketbol, voleybol gibi çeşitli sporlar faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Daha önceki kamplarımız otel odalarında geçiyordu. Bu kampın doğa kampı olması bizim için faydalı oldu. Diğer arkadaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk. Yaptığımız çalışmaları paylaşma fırsatımız oldu. Eğlencenin bol olduğu dostça geçen bir kamp dönemi geçirdik." dedi.