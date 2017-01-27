Gençlik Merkezi Gönüllüleri "Duvar" Gazeteciliği Yapacak

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Edebiyat Kulübü gönüllüleri "duvar" gazeteciliği yapmak için çalışma başlattı.



Gençlik Merkezi Edebiyat Kulübü bünyesinde gençlik liderleri, genç edebiyat öğretmenleri, edebiyata ilgisi olan gençler bir araya gelerek gazete çıkarmak için çalışma başlattılar. Gençlik merkezinde hafta da üç gün verilen değerler eğitiminin gençler tarafından somutlaştırılarak benimsenmesi için yapılan saha çalışmalarını desteklemek amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her ay belirlenen bir konu üzerine gazetenin çıkarılacağı aktarıldı.



Öte yandan, edebiyata ilgisi olan ve duvar gazetesi alanında deneyim kazanmak isteyen gençlerin Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ne müracaat etmeleri istendi. - AFYONKARAHİSAR