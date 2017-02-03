Gençlik Merkezi, Erciyes Gezisi Düzenledi

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gençleri için Erciyes gezisi düzenledi.



Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen Erciyes Gezisine İnsani Yardım Vakfı (İHH)'da bulunan gençlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Erciyes gezisine katılan gençler burada gönüllerince eğlenirken eğitim öğretim yılının ikinci dönemi öncesinde büyük moral depoladılar. - NEVŞEHİR