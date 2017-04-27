Edirne'de "Gençlik İş Başında" Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.



Edirne Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Aliço Güreş Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda günümüzde işsizliğin sadece belirli ülkelerin değil tüm ülkelerin sorunu haline geldiğini belirtti.



Küresel bir sorun olan işsizlikten en çok gençlerin etkilendiğini ifade eden Güler, "Proje kapsamında gençlerle, yereldeki karar alıcı mekanizmalar bir araya getirilecek bir çok toplantı, sempozyum çalıştay ve kariyer günleri düzenlenecektir. Gençlerin, beceri, girişimcilik ve istihdamını arttırmak istiyoruz. Hedef kitleyi 18-30 yaş arası gençler oluşturuyor. 20 kız ve 20 erkek toplam 40 gencimizi istihdam ve işsizlik hakkında bilgilendirip iş imkanı sağlamayı hedeflemekteyiz." dedi.



Proje Koordinatörü Zekeriya Bayrak ise projenin gençlerin ekonomik ve sosyal alanın tümüne etkin katılımı ve ülke kalkınması ve gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, potansiyellerini tam anlamıyla ortaya çıkartacak zemini hazırlamak gerektiğini ifade eden Bayrak, hazırladıkları projeyle gençlerin ufkunda farklı çağrışımlar uyandırarak gençlerin ne kadar değerli olduğunu ön plana çıkarmak istediklerini vurguladı.



Konuşmaların ardından projenin tanıtımı yapıldı.