Edirne'de, Gençlik Gönüllü üyeleri arasından seçilen 18-30 yaş arası 40 genç ile 'Gençlik İş Başında' projesi hayata geçirildi.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda, Avrupa Birliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erasmus ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Edirne Valiliği tarafından organize edilen, 'Gençlik İş Başında' projesi hayata geçirildi.



Gençlik İş Başında projesini tanıtan Özlem Taş, gençler ve karar alıcılar arasında ulusal toplantı faaliyetleri gerçekleştirerek, gençlerin beceri, girişimcilik ve istihdamını arttırmak, eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarını modernize etmek ve gençliğe odaklamak amaçlarıyla yola çıktıklarını belirtti.



10 ay sürecek proje kapsamında, 18-30 yaş arası 20 erkek, 20 kızdan oluşan toplam 40 gencin Edirne Gençlik Gönüllü Üyeleri arasından seçildiği bildirildi. - EDİRNE