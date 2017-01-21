Gençlik Hayalini Çatı Katında Sanata Dönüştürüyor

Konya'da üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan seramik sanatçısı Abdulbaki Ünal, evinin çatı katında Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan üç boyutlu seramik ürünler tasarlayarak imalatını yapıyor.



Konya'da yaşayan Abdulbaki Ünal (41), Selçuk Üniversitesi'nde 17 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. 1993 yılında liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına giren Ünal, aldığı puanla mühendislik ve mimarlık gibi birçok bölümü tutturmasına rağmen hayali olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumak için kayıt yaptırmadı. Ünal, bir yandan köyde yaşayan babasına yardım ederken, bir yandan da iş sahibi olmak için sınavlara hazırlandı. Ünal, 2001 yılında girdiği memurluk sınavında başarılı olarak Selçuk Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlarken, aynı yıl üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi'nin açılması da hayallerini tekrar canlandırdı. Üniversite sınavlarına tekrar hazırlanan Abdulbaki Ünal, sınavda başarılı olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavını da dereceyle kazandı. Geceleri güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal, gündüzleri okulunda devam ederek fakülteyi bitirdi. Ünal, daha sonra sınıf arkadaşlarıyla bir sanat galerisi açtı ancak çalışma hayatının temposu yüzünden atölyeyi arkadaşlarına devretmek zorunda kaldı. Ünal daha sonra evinin çatı katında kurduğu küçük atölyesinde seramikten üç boyutlu Selçuklu ve Osmanlı motifli duvar seramikleri, biblolar ve çeşitli ürünlerin imalatını yapmaya başladı.



"Seramik sanatının kültürel ve sanatsal olması gerekiyor"



Abdulbaki Ünal, Selçuklu izleri taşıyan üç boyutlu seramik duvar motiflerini bu tarzda dünyada sadece kendisinin yaptığını belirterek, "Seramik sanatının kültürel ve sanatsal olması gerekiyor. Ben her zaman sanatsal ve kültürel işler yaptım. Bu yapmış olduğumuz sanat üç boyutlu Selçuklu Osmanlı kültürü seramikleri ve bu tarzda dünyada tek ben yapıyorum. Tasarımlar bana ait ve internetten araştırdığım kadarıyla buna benzer bir çalışma neredeyse yok. Sadece İtalyanlar üretiyor onlar da kendi kültürlerince üç boyutlu çalışmalar yapmış. Bundan dolayı benim yapmış olduğum sanat onlardan farklı olarak Türk-İslam motiflerinin bir kültürel boyutu olmasıdır. Ürünlere güzel talepler var. Elde üretildiği için biraz maliyetli bir iş ama ben bunun da çözümünü buldum. Seri üretim için makine ve kalıplar tasarladım. Şu anda sanayide bunları yaptırmaya çalışıyorum" dedi.



"Evimin çatı katını sanat atölyesine çevirdim"



Ünal, çatı katını sanat atölyesine çevirme hikayesini de anlatarak, "Ben memur olduğum için bana yakın bir yer olması gerekiyordu. Çünkü seramik çok zaman isteyen bir iş. Bundan dolayı evime yakın olması ve gece gündüz ulaşabileceğim bir yer olması gerekiyordu. Evimin çatısı buna müsait olduğu için çatı katını düzenledim. İçinin yalıtımını, raflarını, dolabını, masasını, hatta atölyemdeki fırını bile kendim yaptım. Çatı katında atölyemde 7 yıldır çalışıyorum. Türk İslam motifleri olan geometrik motifleri tekrar yorumlayarak 3 boyutlu duvar seramikleri yaptım ve amacıma ulaştım"diye konuştu. - KONYA