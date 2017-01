Gençlik Hacı Kılıç Camii'nde Buluştu

Gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik etmek amacıyla İl Müftülüğü tarafından 15.01.2017 Pazar günü Hacı Kılıç Camii'nde "Gençlik Huzur'da Buluşuyor"programı düzenlendi.

Baba-oğul iki peygamberin hayatından kesitler sunan İl Müftüsü Güven, "Hz. İbrahim'in mücadelesi tevhit mücadelesidir. Kendisine iman edenler bir elin iki parmakları kadar ya vardır, ya da yoktur. Ama İbrahim (as) tek başına bir ümmet idi. Bize Ailesi ile birlikte örnek gösterildi. Öyleyse o örnekleri görmeliyiz. O da aynı şekilde tevhit mücadelesine doğup büyüdüğü yerde başladı. Onun için Hz. Peygamber: "Allah Peygamberler arasından iki kişiyi dost seçti. Birisi atam İbrahim (a.s.), diğeri de benim." demişlerdir. Allah Teâlâ'nın İbrahim (a.s.)'ı ilk önce evlat vermeyerek imtihan etmiş olması, sonra ise yaşının geçmiş olmasına rağmen önce Hz. İsmail'i bahşetmiş olması, Hacer validemiz ve Hz. İsmail'i Mekke'ye yerleştirmesi ilahi bir emir ile olmuştur. İşte Hz. İbrahim ve İsmail (a.s.) hayatlarında bizler için güzel örnekler vardır. Bu manada Hz. Hacer validemizin teslimiyetine bakın ki Hz. İbrahim (a.s.) onları Mekke'ye bıraktığında o: "Allah bizim burada kalmamızı emrediyorsa o bize vekildir, o bize kefildir." diyerek tevekkül ediyor. Hz. İsmail (a.s.)'da da bizlere örnekler vardır. Allah Hz. İbrahim (a.s.)'a oğlu İsmail'i kendisi için kurban etmesini, adağını yerine getirmesini emretti. Babası Hz. İbrahim (a.s.) oğluna bunu anlattığında oğlu "Baba, emrolunduğun şeyi yap, şüphesiz beni sabredenlerden bulacaksın." diyerek bizlere örnek olmuştur. Anne ve babalar öyle evlat yetiştirmeliler ki sahip olduğu davanın ve inancın eri olsunlar. Aileler bu gayelerle evlatlarını yetiştirmelidirler. Bizler de bu Peygamberlerin hayatlarından ibret almalıyız. Yüce Mevla bizleri tevhit dininin temsilcisi olan Hz. İbrahim'in soyundan gelmiş olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in yolundan gitmeyi nasip eylesin."dedi.

Tesbihat sonrası program, İl Müftüsü Güven'in dua yapması ile son buldu. Program sonrası cami çıkışında cemaate çorba ve simit ikramı yapıldı.