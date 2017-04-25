Gençlik Dizisi 'Hayat Bazen Tatlıdır' Final Yapıyor

Star Tv'nin pazar akşamları ilgiyle izlenen dizisi olan Hayat Bazen Tatlıdır'dan hayranlarını üzecek karar. Başrol oyunlarıncan biri olan Birce Akalay, instagram hesabından yaptığı paylaşımla dizinin final yapacağını duyurdu.

REKABET KURBANI OLDU

Pazar günleri çekişmeli bir reyting mücadelesi veren 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisi, istediği sonucu elde edemedi ve son haftalarda reyting sıralamasında bir hayli gerilere düştü.



İLK BÖLÜMÜ İLE BİRİNCİ OLMUŞTU

Survivor ve Savaşçı'ya karşı reyting mücadelesi veren dizi yayın hayatına başladığı zaman birinci olmuştu.