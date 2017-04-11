Gençliğin buluşma noktası; Yalı Konak

Kısa sürede gençlerin önemli uğrak yeri haline gelen Gemlik Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan çalışmalarla Yalı Konak'ın Gemlik sahiline büyük bir değer kattığını söyledi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da ilçede gençlerin bir araya geleceği ve kültürel amaçlı hizmet verecek mekan sıkıntısı yaşandığını hatırlatarak, bu eksikliğin Yalı Konak ile giderildiğini vurguladı.

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarını merkezin yanı sıra tüm ilçelerde hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesinde harabe halindeki bir eseri daha ayağa kaldırarak kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkeze dönüştürdü. Daha önce Paşa Konağı'nı restore ederek ayağa kaldıran, Balık Pazarı'nı modern bir buluşma noktası haline getiren ve Balık Pazarı Hamamı'ndaki restorasyon çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sahildeki Yalı Konak'ta da restorasyonu tamamlandı. Kamulaştırma ve restorasyonla birlikte yaklaşık 2 milyon TL'lik yatırımla Gemlik Gençlik Merkezi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi konak, başta üniversiteliler olmak üzere kısa sürede ilçe gençliğinin önemli buluşma merkezi haline geldi.

Gemlik'e değer kattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile birlikte, ilçe gençlerinin en önemli buluşma mekanı olan tarihi konağı ziyaret etti. Tarihi konak içinde oluşturan kütüphaneyi gezen Başkan Altepe, gençlerle sohbet edip, onların sorunlarını dinledi. Gemlik sahilindeki önemli sivil mimarlık örneği Yalı Konak'ın harabe halde ve yıkılmak üzere olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, "Öncelikle 4 katkı bu özellikli binayı kamulaştırıp, satın aldık. Daha sonra yaptığımız restorasyonla tarihi konak aslına uygun olarak restore edildi. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olan çalışmalarla tarihi konak şimdiden ilçede sosyal ve kültürel hayata renk kattı. Ayrıca Gemlik sahili de önemli bir değere kavuşmuş oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da özellikle üniversite gençlerinin buluşabileceği bir mekan eksikliği yaşandığını ve Yalı Konak ile bu sorunun ortadan kaldığını belirterek katkıları nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.