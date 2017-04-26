Gençleşmek İçin 5 Küçük Sır

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaşın ilerlemesine rağmen genç görünmenin herkesin derdi olduğunu belirterek, "Hayat koşuşturmacasında göz ardı edilebilen bazı noktalar aslında yaşlanmayı geciktirebiliyor" dedi.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, "Cildiniz için daha önce hiç duymadığınız öyle formüller var ki bunlar gençleşme de etkilidirler" diyerek şunları aktardı;



"Olumlu Psikoloji; Hayata olumlu bakmak,pozitif düşünceler cilt de için önemlidir.Pozitif düşünmek sizi dinç ve genç kılar.Özellikle stres cilde zarar veren faktörlerin başında gelir .Cilt strese karşı anında tepki verir.Stresli olunduğu zamanlarda, böbrek üstü bezleri bağışıklık sistemimizi zayıflatan kortizol hormonu salgılamaya başlar. Zayıflayan bağışıklık sistemi ise, zararlı etmenlerin, kolaylıkla deriden içeriye girmesine ve böylece cildin gerilmesine, kaşınmasına, yanmasına pütürlü görünüme ve aknelere sebep olur.Bu nedenle vücut sağlığı için ve dolayısıyla cilt sağlığı için stresten uzak durulmasında fayda vardır.



Yüz Üstü Uyumaktan Vazgeçin; Pek çok kişi dikkat etmez ama yüz üstü uyumak yüz kırışmasını sebeplerin sebeplerinden biridir.Bu pozisyon yüzde ve özellikle dekolte bölgesinde belirgin kırışıklıklara yol açar. Her ne kadar gece bu pozisyonu korumak zor olsa da, en azından yüzüstü uykuya dalmamaya özen gösterin. Yüzüstü yatma alışkanlığı olmayan kişilerin daha az kırışıklığı olduğu görülmektedir.Bu nedenle sırt üstü uyumaya alışmanızda fayda var.



Bol bol A vitamini; A vitamini bir antioksidan gibi hareket ederek cildimizdeki zararlı unsurları etkisiz hale getirir. Kırışıklıkları önleyip enfeksiyona karşı direnerek cildimizin dinçliğini korur. A vitaminin üçte ikisi, sarı renkli meyve ve sebzelerdeki karotenden gelir. Karoten vücudumuz tarafından A vitaminin içinde imal edilir, bu nedenle cilt sağlığı için çok önemlidir. A vitamini yaşlanma sürecini yavaşlatır. A vitamini eksikliğinde bağışıklık sistemi zayıflar, vücut direnci azalır, deri pullanması ve akne gibi sorunları görülebilir. Koyu turuncu tatlı patates, havuç ve kayısı A vitamini yönünden zengindir.Ayrıca koyu yeşil Ispanak ve brokololi de vitaminden bolca mevcuttur.Cilt sağlığınız için bu besinlerden tüketmenizde fayda var.



Asitli İçeceklerden Uzak Durun; Asitli içecekler vücutta birikim yaparlar bu durumda da yaşlanma hızlanır.Bu nedenle asitli içeceklerden uzak durulmasında fayda vardır.Asitli içecekler yerine bol bol su tüketmek cilt sağlığı için önemlidir.



Sıcak Su ile Yıkanmayın; Çok sıcak su ile yıkanmak ayaktaki damarlar için zararlıdır.Sıcak su damarları olumsuz etkilediği için varis oluşumuna neden olabilir.Bu nedenle orta sıcaklıktaki bir suda banyo yapmak en idealidir." - ERZURUM