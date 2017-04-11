Gençlerin Yüzde 15'i Yarı Zamanlı Çalışıyor
Türkiye'de gençlerin yüzde 42'si işgücü kapsamında yer alırken, çalışan gençlerin yüzde 15'i yarı zamanlı bir işe sahip.
Türkiye'de gençlerin yüzde 42'si işgücü kapsamında yer alırken, çalışan gençlerin yüzde 15'i yarı zamanlı bir işe sahip.
Kaynak: Dunya.com
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