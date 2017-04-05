Gençlerin Tartışmasında Kan Aktı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde gençlerin tartışmasında silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.



Olay, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Salih K.(18) ile A.K.(17) ve Mehmet C.K.(18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. silahla 5 el ateş ederek Mehmet Salih K.'yı yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Olay yerinden Mehmet C.K.'nin kullandığı motosikletle kaçan A.K, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah saldırganın üzerinde ele geçerken, motosiklet ise Kemalpaşa Mahallesi'nde bir depoda bulundu. - SAMSUN