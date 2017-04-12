Gençlerin Süt Ürünlerini Kesmesi Kemik Sağlığı İçin "Saatli Bomba" Demek

Gençlerin süt ürünlerinin keserek beslenmesinin, kemik sağlıkları açısından "saatli bomba" anlamına geldiği bildirildi.



BBC'nin haberine göre, İngiltere'de Ulusal Osteoporoz Topluluğu'nun araştırması, 25 yaş altındaki kişilerin beşte birinin süt ürünlerini kestiğini ya da azalttığını ortaya koydu.



Araştırma çerçevesinde, aralarında 25 yaş altında 239, 25-35 yaş aralığında 339 kişi dahil olmak üzere 2 bin kişi üzerinde inceleme yapıldı.



Topluluk, 18 ila 35 yaşlarındaki kişilerin neredeyse yüzde 70'inin, halihazırda ya da daha önce diyet yaptığını,18-25 yaş aralığındaki her 5 katılımcıdan birinin süt ürünlerini ciddi biçimde azalttığını bildirdi.



Araştırmada, katılımcıların süt ürünlerini kesmesi veya azaltmasının nedeni tam olarak anlaşılmazken, beslenme konusunda geçici heveslere kapılan gençlerin sağlıklarını riske attığı, süt ürünlerinin kesilmesinin kemik sağlığı açısından "saatli bomba" anlamına geldiği uyarısında bulunuldu.



Bilim adamları, yetişkinlerin günde 700, 11-18 yaş aralığındakilerin ise 1000 miligram kalsiyum almasını tavsiye ediyor.