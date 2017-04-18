Gençlerin İstihdamını Kolaylaştırmak İçin Protokol İmzalandı

Muş Belediyesi ile Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin istihdamının kolaylaştırılması ve işsizliğin azaltılması için protokol imzalandı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulması için yayınlanan genelgeye göre Muş'taki kamu kurumlarla protokol imzalanarak işsizlerin istihdamı kolaylaştırılıyor. Bu kapsamda Muş Belediyesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, Belediye Başkanı Feyat Asya ile bir araya gelerek programla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Başkan Feyat Asya, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Muş Belediyesi olarak istihdama yönelik yapılan her türlü programın paydaşı olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, "Gençlerimizin istihdamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız oluyor. Kendi kurumumuzda bu konuda çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Gençlerin meslek edinerek istihdam edilmesi için kurslar açtık. Bu kursların sonunda tercih ettikleri mesleklerde istihdamlarını kolaylaştırdık. Bunun yanı sıra merkezi yönetimimizin programlarını kendi yerelimizde uygulamaya çalışıyoruz. Milli İstihdam Seferberliği ve Cazibe Merkezleri Programı gibi ilimiz için çok önemli iki projede de başarılı sonuçlar alınması için çaba sarf ettik ve ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan bu programa da gereken desteği vererek genç kardeşlerimizin meslek sahibi olarak istihdam edilmeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



Genelge ve akabindeki süreçle ilgili Başkan Asya'ya bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü İlci, "Bakanlığımız, 'Okul-Sektör İşbirliği' kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulması ve işsizlerin istihdamının kolaylaştırılması için bir genelge yayımladı. Genelgeye göre mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda kamu kurumlar, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilecek. Programın amacı 2023 vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomi ve sosyal gelişimi sağlamak, ülkenin sahip olduğu genç nüfusu avantaja çevirmektir" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından söz konusu protokol Başkan Asya ve İl Müdürü İlci tarafından imzalandı. - MUŞ