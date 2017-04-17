Gençlerin bisiklet ile tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi



BURSA - Bursa'da iki bisikletlinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, iki bisikletlinin motosiklet kullanan kişiye tutunarak hareket etmesi amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. Trafiğe aldırmadan sol şeritten uzun süre giden bisikletliler, kilometrelerce bu şekilde ilerlemeye devam etti.