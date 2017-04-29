Gençlerin Afrika heyecanı: Erbakan Camii

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir tarafında yaptığı insani yardım çalışmalarının dışında imza attığı kalıcı eserlerle mazlum ve mağdurlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, çeşitli coğrafyalarda ibadet olanaklarından mahrum kalan Müslümanlar için cami ve medrese inşa ediyor. Bunlardan birisi de, Sabah Namazı Devrimi tarafından Ruanda'da inşa edilecek olan Erbakan Camii.

Sosyal medyadan yapılan duyurularla 43 bin euroluk maliyeti temin etmeyi hedefleyen Sabah Namazı Devrimi'nin yaptırdığı caminin temelleri, Ramazan ayında atılacak.

Tarihinde kanlı eylemlere şahitlik eden ve Müslümanların azınlıkta olduğu Ruanda'da inşa edilecek olan cami tamamlandığında aynı anda 150 kişi rahat ibadet alanına kavuşacak. En yakın caminin 21 km. uzaklıkta olduğu Kayonza Bölgesi'nde temelleri atılacak olan camide ibadetin yanı sıra Müslüman gençler, İslami eğitim alma imkânına da kavuşmuş olacak. Camiden toplamda bin 200 Müslüman istifade edecek.

"Allah izin verdikçe mazlumun ve muhtaçların yardımına koşmaya devam edeceğiz"

"Alem'i İslam'da maziye dair insanların hafızasında yer etmiş birçok şahsiyet olduğunu ve bu şahsiyetlerin belki de en belirgin müşterek özelliklerinin zor zamanda ümmetin yükünü omuzlamış olmalarıdır" diyen Sabah Namazı Devrimi'nden Bilal Tonyalı, cami ismine neden Erbakan ismi verdiklerini, "Bizler, Necmettin Erbakan'ın ümmet ve umumi olarak insanlık için yaptıklarıyla tarihimizin mühim şahsiyetlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu sebepten ötürü camimize Erbakan Hoca'mızın ismini verdik" cümleleri ile özetledi. Tonyalı, böyle bir projeyi neden gerçekleştirdiklerini şöyle özetledi:

"İnsanlık adına en büyük katliamların yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bütün güzellikler kötülüklerin dumanında kaybolsa bile bizler, Müslümanlar olarak, her koşulda insanlığın yardımına, hizmetine koşmakla mükellefiz. Tıpkı bu projeden önce Asya'da yaptırdığımız Patani - Şehit Furkan Doğan Yetimhanesi ve Hafızlık Merkezi, Moro - Yasin Börü İlkokulu ve birçok STK ile birlikte inşasına devam ettiğimiz Sri Lanka - Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesi gibi. Şimdi de Afrika'daki kardeşlerimizin ibadetlerini rahatça yerine getirebilecekleri Erbakan Camii için bismillah dedik. Sabah Namazı Devrimi olarak Allah izin verdikçe bu şekilde projelere devam etmeye, mazlumun ve muhtaçların yardımına koşmaya devam edeceğiz."

Savunan adam: Necmettin Erbakan

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Müslümanlar adına Türkiye siyasetinde kapanmayacak izler bırakmış ve dünya Müslümanlarının kurtuluşunun 'siyaseti önemseyen Müslümanların elinden olacağı' fikrini savunmuştu. Erbakan, gençlere yönelik olarak yaptığı bir konuşmasında, "Bir şey istiyorum... Heyecan, heyecan, heyecan! Neyin heyecanını istiyorum biliyor musunuz? Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen yavrunun kurtarılması için heyecan istiyorum" diyerek gençlerin yönlerini Afrika'ya çevirmesini öğütlemişti. Erbakan, dünya mazlumlarını her platformda savunması nedeni ile adından "Savunan Adam" diye bahsettirmişti.

Erbakan Camii, bağışçılarını bekliyor

Hayırseverler, Ruanda'da inşa edilecek olan Erbakan Camii'ne bütün operatörlerden "ERBAKAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir. Ayrıca İHH'nın banka hesaplarına "ERBAKAN CAMİİ" açıklaması ile birlikte Erbakan isminin Afrika'da yaşatılmasına bir nebze olsun yardımda bulunabilir.