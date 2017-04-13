Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Türkiye'de bilgisayar oyunlarıyla ilgili geçen yıl 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim vadisi oluşacak ve gençlerimize güzel bir bölge yaratacağız" dedi.