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Gençlerimize Güzel Bir Bölge Yaratacağız'
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Gençlerimize Güzel Bir Bölge Yaratacağız'

Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Türkiye'de bilgisayar oyunlarıyla ilgili geçen yıl 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Gençlerimize Güzel Bir Bölge Yaratacağız'

Ekonomi Bakanı Zeybekci,"Türkiye'de bilgisayar oyunlarıyla ilgili geçen yıl 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 4-5 milyar dolarlık rakama ulaştığımızda çok büyük bir birikim vadisi oluşacak ve gençlerimize güzel bir bölge yaratacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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