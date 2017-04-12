Gençleri zehirleyen sokak satıcılarına şok baskın

Mersin polisi, sokak kenarlarında gençleri zehirleyerek uyuşturucu tuzağına çeken torbacı tabir edilen sokak satıcılarına şok baskınlar düzenliyor

Son olarak Demirtaş ve Gündoğdu mahallerine baskınlar düzenleyen polisler, 4 kişiyi gözaltına aldı

Ekipler, molozlar ve çöp kutusunun içinden satışa hazır 10 paket esrar, 7 paket kokain, 9 extacy hap ele geçirdi



MERSİN - Mersin polisi, sokaklarda gençlere uyuşturucu satarak zehirleyen, uyuşturucu tuzağına çeken torbacı tabir edilen sokak satıcılarına şok baskınlar düzenledi. Demirtaş ve Gündoğdu mahallerine baskınlar düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, molozlar ve çöp kutusunun içinden paketlenmiş satışa hazır vaziyette 10 paket esrar, 7 paket kokain ve 9 extacy hap ele geçirdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmıyor. Ekipler, mahalle köşelerinde, okul önlerinde ve çevrelerinde gençlere uyuşturucu satarak zehirleyen, uyuşturucu batağına çeken sokak satıcılarına yönelik şok operasyonlar düzenliyor. Yıl başından bugüne kadar uyuşturucu satışının olduğu bölgelere sürekli operasyon düzenleyen ekipler, birçok noktada uyuşturucu satışını bitirme noktasına getirdi. Vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanan operasyonlar sonucunda çok sayıda satıcı tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Son olarak ekipler, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi ile Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Düzenlenen şok operasyonlarda köşe başlarında bekleyerek, gençleri zehirleyen 4 kişi gözaltına alındı. Polis bölgede şüpheli birçok kişinin de üstünü arayıp, GBT'sini sorarken, bölge didik didik arandı. Çöp konteynerlerinden, bahçelere, kaldırım taşı aralarından, molozların içine kadar birçok yerde arama yapan ekipler, paketlenmiş satışa hazır vaziyette 10 esrar, 7 kokain ile sakız kutusunun içinde 9 extacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, polis ekiplerinin önümüzdeki günlerde de operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi.