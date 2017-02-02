Gençlere Y20 Almanya Zirvesi'nde Türkiye'yi Temsil Etme Fırsatı

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi'ne, Türkiye'yi temsilen katılmak için başvurular devam ediyor.



Türkiye'nin de aralarında olduğu G20 ülkeleri, bu yıl 2-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg'da toplanırken Y20 Zirvesi 18-24 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla 2-8 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.



Y20 Zirvesi'nin başvuru sürecini yürüten Diplomasi ve İşbirliği Derneğinden (YCDC) yapılan açıklamada, başvuruların 5 Şubat'ta sona ereceği bildirildi. Küresel ekonomik ve sosyal meselelerin gençlerin perspektifinden ele alınarak G20 liderlerine sunulacağı zirveye, Türkiye'yi temsil etmek için şimdiye kadar 200'den fazla genç başvurdu.



G20 ülkelerinden ve misafir ülkelerden gelen delegelerin katılacağı zirvede Türkiye'yi iki genç temsil edecek. Zirveye katılmak isteyen gençlerin önce ycdc.org.tr adresinden başvuru formunu doldurmaları, ardından belirlenen bir konuda İngilizce makale yazmaları isteniyor.



Ön elemeyi ve sonrasında yapılacak mülakatları geçmeyi başaran 20 genç, "uluslararası hukuk", "uluslararası örgütler", "yakın Türkiye tarihi" ve "müzakere teknikleri" gibi konularda eğitim almaya hak kazanacak.



Eğitim sonucunda, Türkiye'yi Y20 Zirvesi'nde temsil etmek için 2 asil ve 2 yedek delegasyon üyesi seçilirken, geri kalan gençler de Y20 Zirvesi'ni takip ederek delegasyona Türkiye'den destek olacak.



2015 yılında Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Y20 Zirvesi'nin organizatörü olan Diplomasi ve İşbirliği Derneği hazırlıklara geçen hafta başladı.



Alınan bilgiye göre, derneğin yönetim kurulu üyeleri, Almanya'daki Y20 Zirvesi'nin hazırlıkları çerçevesinde, 27 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Y20 Zirvesi'nde alınan öneri niteliğindeki kararların G20 Zirvesi'nde savunulması konusunda çalışma yapılacağını belirtti.



Derneğin yönetim kurulu üyeleri Serra Diptaş, Deniz Baran, İlker Girit, İpek Coşkun, Gülay Kaplan, Mehmet Osman Gülyeşil ve Zeyd Böhürler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile de bir hazırlık toplantısı yaptı.



Diplomasi ve İşbirliği Derneği, Almanya'daki zirvede Türkiye delegasyonunun etkin rol alması için TİKA Başkanı Serdar Çam ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Ankara'da toplantı gerçekleştirdi.



TİKA Başkanı Çam, Türkiye'nin gayrisafi milli hasıla (GSMH) bazında en çok uluslararası insani yardım yapan ülke olduğuna işaret ederek Y20 Zirvesi'nde bu konunun vurgulanması gerektiğine dikkat çekti. Metin Mutanoğlu ise Türkiye'nin pozisyonunun güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasının önemini vurgulayarak, Anadolu Ajansı olarak Y20 Zirvesi'ndeki Türkiye delegasyonuna basın desteği sağlayacaklarını ifade etti.



Dernek yöneticileri ayrıca 30 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından da kabul edildi. Kurtulmuş YCDC gibi genç sivil toplum kuruluşlarının yurt dışında Türkiye'yi temsil etmesine her türlü desteği vereceklerini vurguladı.