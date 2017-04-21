Gençlere 25 Milyon Lira Kültür ve Sanat Desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, GENÇDES Programı 1. Grup başvuruları sonucunda 331 projeye 25 milyon lira destek vereceklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, GENÇDES Programı 1. Grup başvurularına yönelik yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin kültür ve sanat projelerine destek verilmesine yönelik geçen yıl GENÇDES Programı'nı başlattık. Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçladığımız bu programla onların sanatın çeşitli dallarında üretecekleri eser ve projeler ile gençlere ve çocuklara yönelik üretilecek eser ve projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak bir destekleme mekanizması oluşturduk. 'Eser Üretim Desteği', 'Etkinlik ve Proje Desteği' ile 'Sanatsal Faaliyet Desteği' olmak üzere üç ana kategoride bu programı oluşturduk" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl 91 projeye 8,3 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:



"Bu yıl için bu programa 53 milyon 600 bin lira bütçe ayırdık. 1. Grup başvuruları 30 Ocak-17 Mart tarihleri arasında aldık. Eser Üretim Desteği başlığı altında tüzel kişilerden tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının tanıtımına yönelik belgesel film ve uzun metraj animasyon dallarında çocukların sorumlu birey olarak yetişmelerine katkı sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunu ve uzun metraj animasyon dallarında başvuruları aldık. Etkinlik ve Proje Desteği başlığı altında 14-29 yaş arasındaki gençlerimiz ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler hazırlayan gerçek ve tüzel kişiler; geleneksel sanatlar, sahne sanatları, plastik sanatlar, edebiyat, müzik, sinema dallarında proje başvurularını yaptılar. Sanatsal Faaliyet Desteği başlığı altında ise 14-29 yaş arasındaki gençlerimiz, animasyon film (kısa metrajlı), belgesel film, kısa film, dergi, edebi eser yazım, tiyatro metni yazım ve müzik yapım dallarında programa başvurdular. Başvuruların sadece tiyatro, sinema, edebiyat, müzik, resim, sahne sanatları değil geleneksel el sanatları, çalgı yapımcılığı, Türk süsleme sanatları gibi sanatın birçok türünde olması bizleri ayrıca memnun etmiş, bize gençlerimizin sanat ufkunun ne kadar geniş ve zengin olduğunu bir kez daha göstermiştir."



Başvuruların sadece büyükşehirler değil, Türkiye'nin hemen her yöresinden yapıldığını ifade eden Avcı, "Bu süre içinde bin 902 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirme Kurulumuz 331 projenin toplam 25 milyon 131 bin 675 lira tutarında desteklenmesine karar verdi. Gençlerimiz başvuru sonucunu bakanlığımızın internet sitesinden öğrenebilirler. Başvuru süresi içinde projesini yetiştiremeyen gençlerimiz üzülmesin, önümüzdeki günlerde 2. Grup başvuruları almaya başlayacağız. İnşallah bu programla gençlerimizin kültür sanat faaliyetleri daha da artacak ve bizim onlara desteğimiz de devam edecek" açıklamasında bulundu.



(Pelin Üzek / İHA)