Gençlerden Şehitlere Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü düzenlendi.



Program kapsamında Dergah caminde buluşan gençler Çanakkale konulu vaaz dinleyerek sabah namazı kıldı. Namazın ardından ise Çanakkale ruhunun yeniden hatırlatılması amacıyla gençlere yarma çorbası ikram edildi. 1915 Yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerimizi anmak ve onları yad etmek üzere toplandıklarını belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Türk Milletinin kaderinin yeniden yazıldığı Çanakkale Savaşları birçok kahramanlık hikayesi barındırdığını söyledi.



Çanakkale Savaşının insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğunu aktaran İl Müdürü Keşküş, "Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve Dünya tarihine geçen bu cephe savaşında, bir milyona yakın verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğu unutulmamalıdır.Çanakkale de hainlere karşı verilen mücadele tarih yazdığı gibi 15 Temmuz gecesi milletimizin hainlere karşı dik duruşu da tarih yazdı. Geçmişten bu güne verilen mücadelelere ve tarihimize bakıldığında şu çok açık ortadadır ki Türk Milleti yılmadı yılmayacak, yıkılmadı yıkılmayacak" dedi.



Vefa yürüyüşü kapsamında gençler Dergah Caminden Şehitlik anıtına kadar pankartlarla yürüdü. Şehitlik anıtında son bulan yürüyüşün ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle program son buldu. - ŞANLIURFA