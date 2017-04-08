Gençlerden Şehit Sekin'in Kabrine Ziyaret

Baskil ilçesinde gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Doğancık köyünde bulunan şehit Fethi Sekin'nin kabrini ziyaret etti.



Baskil Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleşen programda gençler şehit Sekin'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Taner Şerbetçi, gençlerin mili birlik ve beraberlik şuuruyla yetişmesi ve şehide olan vefa için kabrini ziyaret ettiklerini söyledi.



Şerbetçi, İzmir'de büyük faciayı önleyen kahraman şehit Sekin'in bütün gençlere vatanın sahipsiz olmadığını ve söz konusu vatan olunca cesur olunması gerektiğini öğrettiğini aktardı.