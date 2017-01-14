Gençlerden Örnek Proje, "Kardeşim Olur Musun?"

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Konya'da bulunan mülteci çocukların gönüllü kardeşi olarak beceri ve yeteneklerinin farkına varmalarına yardımcı olmak, topluma adaptasyonlarını kolaylaştırmak için "Kardeşim Olur Musun?" projesini yürütüyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından gerçekleştirilen, "Kardeşim Olur Musun?" projesinin ilk tanışma etkinliği Konya'da öğrenim gören gönüllü gençler ve yaşları 6 -12 arasında değişen mülteci kardeşler arasında gerçekleştirildi. Savaş ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye sığınan çocukların kendi beceri ve yeteneklerinin farkına varmalarına yardımcı olmak ve içinde bulundukları topluma adaptasyonlarını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen proje kapsamında gönüllü gençler kardeşleri ile oyunlar oynadı, kitap okudu. Beş ay sürecek projenin bundan sonraki sürecinde her bir genç, bir çocuğun gönüllü kardeşi olarak hem ona yetkin olduğu alanda eğitim verecek, hem de onun beceri ve yeteneklerinin gelişim süreci, sosyolojik ve psikolojik gelişimi ile yakından ilgilenecek. - KONYA