Gençlerden Örnek Davranış

Hizan Gençlik Merkezi üyeleri ve çalışanları gönüllü olarak ilçedeki yaşlı ve hasta vatandaşların damlarında ve çatılarında biriken karları temizlemelerine yardım ettiler.



Hizan Gençlik Merkezi Müdürü Salih Bozkurt, gençlerde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu diri tutmak için ilçedeki hasta ve yaşlı vatandaşların damlarında biriken karları temizlediklerini söyledi.



İlçede damlarını temizleyemeyen yaşlıların merkez tarafından tespit edildiğini ifade eden Bozkurt,"İlçemizde kış ayları çok çetin geçmektedir. Buradaki evlerin çoğunda çatı olmadığı için fazla kar yağışında evlerin damlarında çökme tehlikesi olmaktadır. Üyelerimiz merkezimize geldikten sonra çalışanlarımızla birlikte vatandaşların evlerine gittik. Damlarında biriken karları hep birlikte temizledik. Gençlerimiz ile bu tür yardımlarımız devam edecektir. Bu yardım faaliyetimize katılan tüm gençlerimize teşekkür ederim."dedi.