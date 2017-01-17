Gençlerden Görme Engelliler Sınıfına Ziyaret

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında Kadaifçioğlu İlkokulu Görme Engelliler sınıfını ziyaret etti.



Gönüllü gençler ile tanışan çocuklar ağabeyi ve ablaları ile bol bol sohbet ettiler. Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi de alan çocuklardan Arda isimli minik çocuk Yasin-i Şerif okurken, diğer miniklerin ise sureler okudukları belirtildi.



Sınıf Öğretmeni Özge Nilüfer Tuçkol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sınıflarına kurulan bilgisayarlar sayesinde görme engelli çocukların daha iyi eğitim alacaklarını kaydetti.



Etkinlik söylenen şarkılar ve oyun aktivitelerinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR