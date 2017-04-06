Gençlerden Başbakan'ı Terleten Soru: Sosyal Medyada Karşıt Görüş Yazamıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım'ın gençlerin sorularını yanıtladığı Habertürk TV yayınında, Davranış Uzmanı Aşkım Kapışmak, bir araştırmayı örnek vererek, Türkiye'deki karşıt görüşlü gençlerin sosyal medyada görüşlerini yazmaktan çekindiğini söyledi.

Başbakan'ın bu konudaki görüşünü sordu. Başbakan Yıldırım da, "Bu endişeye yer yok. Ancak kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkasına yapmayın Ölçüyü doğru koyun suç teşkil edecek paylaşım yapmayın... Hukuk karşısında haksız duruma düşmeyin." diyerek gençleri uyardı.

"EVET ÇIKARSA CUMHURBAŞKANI HAYIRCILARI KUCAKLAYABİLECEK Mİ?"

Başbakan'ın katıldığı programda gençler sorular yöneltti. Ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin katıldığı programda Esra Demirel adındaki bir genç, Başbakan'a "Referandum sonucunda eğer evet çıkarsa Cumhurbaşkanı aynı şekilde hayırcıları da kucaklayabilecek mi?" sorusunu yöneltti.

Yıldırım'ın genç kıza cevabı şöyle oldu: "Çok güzel bir soru. Cumhurbaşkanı 2014 yılında yüzde 52 oy aldı seçildi, geriye yüzde 48 kaldı ama herkesin cumhurbaşanı. Ben AK Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan'ım. Beni desteklemeyenlerin Başbakanı değilim diyebilir miyim? Cumhurbaşkanı da öyle. Seçilinceye kadar partilisin, seçilince rozet çıkar, hizmet başlar. Tersini yaparsan bir daha seçilme şansın olmaz. Yetmez, cezai sorumluluğu var, süreç başlar cezalandırılırsın. Hukuk devletinde her şeyin tedbiri var. Yeter ki hukuk devleti kurallarından sapmayalım"

DAVRANIŞ UZMANI: GENÇLER GÖRÜŞLERİNİ YAZMAKTAN ÇEKİNİYOR

Aşkım Kapışmak, "Esra'nın sorduğu soruda altta bir kaygı hissettim zaten bir kaygı var." diyerek Yıldırım'a "Avrupa İleri Vakfı bir çalışma yayınladı, anket yayınladı. Anketin sonuçlarını açıkladı. Dünyada gençlerin hangi ülkede daha fazla siyaseti sevdiği araştırılıyor. Türkiye bir numaraya yerleşmiş yüzde 24'le. Yüzde 20 Almanya, Yüzde 18 İtalya ve diğerleri. Bu yüzde 24 Türkiye'deki gençlik siyasetle ilgileniyor ama yüzde 10'u siyasetçi olmak istiyormuş. Diğerlerine soruyorlar, bin kişi üzerinde yapılan bir anket bu. Çoğunluk gençlerde şöyle bir şey var Sayın Başbakan; 'Karşıt görüşleri sosyal medyada yazmaktan korkuyoruz. Çünkü CW'e işler, iş yapamazsam kariyerim kötüye gider mi?' Bu endişe ciddi anlamda bizi yıpratıyor. Buna bir cevap istiyor gençlik açıkçası." diye bir soru yöneltti.

"HUKUK KARŞISINDA HAKSIZ DURUMA DÜŞMEYİN"

Gençlere sosyal medya üzerinden hukuk dışı paylaşım yapmamaları uyarısı da yapan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu endişeye yer yok. Ancak kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyleri başkasına yapmayın Ölçüyü doğru koyun suç teşkil edecek paylaşım yapmayın. Hakaret etmeyin aşağılamayın Nefret suçu işlemeyin hukuk içerisinde nezaket kuralları içerisinde istediğiniz her şeyi söyleyin. Herkese söyleyin. Ama istediğini söyleyen, istemediğini işitir. Bunu unutmayın. Hukuk karşısında haksız duruma düşmeyin. Bu illa ben çekineceğim korkacağım anlamına gelmiyor. Kanunlara hukaka saygılı olmak başbakanların da görevi, genç kardeşlerimizin de hakkı, görevi. Onun için sosyal medyayı doya doya kullanın. Paylaşımlarınızı, eleştirilerinizi yapın, ama hakaret etmeyin. Suç işlemeyin. Yani sosyal medya sorumsuz medya değildir. Bir şey gerçekte suçsa sanal alemde de suçtur."