Gençlerden 15 Temmuz Şehitlerine Ahde Vefa

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" yarışmasının sonuçları açıklandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması amacıyla düzenlenen ve 420 bin mektupla gençlerin şehit ve gazilere vefasını gösterdiği yarışmada 13-17, 18-21 ve 22-29 yaş kategorilerinde ilk üçe girme başarısı gösteren gençler belirlendi.



Alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeye göre 13-17 yaş kategorisinde Konya'dan Abdullah Selman Pullu birinci, Osmaniye'den Mükerrem Nida Gürten ikinci, Denizli'den İsmail Yaşar Kökçüler üçüncü olurken, 18-21 yaş kategorisinde Ankara'dan Keremhan Yaman birinciliği, Konya'dan Süeda Karadeniz ikinciliği, Bitlis'ten Didem Kandemir üçüncülüğü elde etti. 22-29 yaş kategorisinde ise Mersin'den Ayşenur Karasu birinci, İzmir'den Emrah Akkan ikinci, Konya'da Elif Şeker ise üçüncü oldu.



Yarışmada dereceye giren gençlerden birinci olanlara ultrabook, ikinci olanlara dizüstü bilgisayar ve üçüncü olanlara akıllı cep telefonu verilecek. Gençler ödüllerini Gençlik Haftası'nda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın elinden alacak.



Türkiye derecesine giren gençler, Gençlik Haftası programı kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerince kabul edilecek. Gençler, ayrıca bakanlıkça düzenlenen yurt dışı hareketlilik projesine de katılacak.



Kılıç: "15 Temmuz'un unutulmaması için birçok proje gerçekleştiriyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için bakanlık olarak çalışmalara devam ettiklerini aktararak, Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı.



Bakan Kılıç, Türk gençliğinin kendileri hakkında oluşan ön yargıları 15 Temmuz'da giderdiğini kaydederek, "15 Temmuz'dan önce 'acaba gençler, memleketin geleceği söz konusu olduğunda gerekli adımları atacaklar mı' diye soranlar oluyordu. Türk gençliği, bunun cevabını 15 Temmuz'da verdi. Gençlerimiz ayrıca, (her türlü farklılığımızı bir kenara koyup, bayrağımızın altında birleşmekten bir an dahi olsun tereddüt etmeyiz) mesajı da vermiştir." ifadelerini kullandı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında tanklara, kurşunlara ve bombalara aldırış etmeden ülkeyi ve demokrasiyi savunan kahramanları halkla buluşturduklarını ve böylelikle tarihe not düştüklerini vurgulayan Kılıç, "Bakanlık olarak ilk yaptığımız işlerden biri 15 Temmuz'da gazi olan vatandaşlarımızla röportajlar yapıp onlarını yaşadıklarını kayıt altına almak oldu. Ardından, daha önce alanında uzman kişilerin tecrübelerini halkımızla paylaştığı 'Tecrübe Konuşuyor' projesini, bu kez 'Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar' adıyla düzenledik. İlk programımızı direniş gecesinin simge ilçelerinden Kazan'da gerçekleştirdik. Tanklara, kurşunlara ve bombalara aldırmadan meydanlara inen, direnişleriyle hainlere fırsat vermeyen kahramanlar o gece yaşadıklarını halkımızla paylaşıyorlar. Bu programlar Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında düzenlenmeye devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.



15 Temmuz'da şehit düşen asker, polis ve sivillere hitaben yazılmak üzere "Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine" yarışması gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıç, "Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya gençlerimiz 420 bin mektupla katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için hayata geçirdiğimiz projelerden biri de 'Gençler Asla Unutmaz' projesi. Bu proje ile yurdun dört bir yanından gençler Ankara'da bir araya gelerek 15 Temmuz'da saldırıya uğrayan TBMM, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ediyorlar. Buralar da gazi olmuş kahramanlarımız tarafından o gece yaşananlar gençlere anlatılıyor. Böylelikle gençlerimiz o gece neler yaşandığını daha iyi anlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kılıç, bir dönem yapılan tartışmalarda, ülkenin geleceği söz konusu olduğunda gençlerin gerekli adımları atıp atmayacağı yönünde sorular sorulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Türk gençliği, bunun cevabını 15 Temmuz'da vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın çağrısına anında uyarak meydanlara çıkanların en önünde yine gençler oldu. 'Vatan, millet, devlet ve demokrasimizin geleceği söz konusu olduğunda biz her türlü farklılığımızı bir kenara koyup, Türk bayrağımızın altında birleşmekten bir an dahi olsun tereddüt etmeyiz' mesajı verdiler. Çanakkale Savaşında 15 yaşındaki fidanlar bu toprakları savunmak için nasıl şehit oldularsa 15 Temmuz'da da yaşına bakmaksızın gençlerimiz de meydanlara çıktılar ve vatanı savundular. Bir kez daha, bu darbe girişimi esnasında demokrasi ve hukuk düzenine sahip çıkma adına şehit olan milletimizin kahraman evlatlarına Yüce Allah'tan rahmet, değerli aile fertleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."