Gençlerde Hentbolun Şampiyonları Belli Oldu

Kilis'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 öğretim yılı okul spor faaliyetleri Genç erkekler, Genç kızlar Hentbol il birinciliği final maçları oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte organize edilen 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Genç Erkekler ve Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği 7 Aralık Üniversitesi Spor Salonunda oynanan maçların ardından sona erdi. Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Şehit Hasan Özüberk Lisesi, Kızlarda ise birinciliği Musabeyli Çok Programlı Lisesi aldı.



Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürü Ayhan Çivit ve Beden Eğitimi Öğretmenleri takdim etti. - KİLİS