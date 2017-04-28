Gençlerbirliği, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Taktik ağırlıklı bir antrenman yapan Başkent ekibi, dar alanda top kapma ve şut çalışmasının ardından tam sahada çift kale maçla günü tamamladı. Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde 1,5 saat süren antrenmana tedavisine devam edilen Selçuk Şahin katılmadı.



Gençlerbirliği, yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Başkent ekibi ligde 39 puanla 7. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 47 puanla 5. sırada bulunuyor. - ANKARA