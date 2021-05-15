Gençlerbirliği Trabzonspor maçı kaç kaç? Gençlerbirliği yenilirse ne olacak?
Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü? Gençlerbirliği Trabzonspor maçı kaç kaç? Gençlerbirliği yenilirse ne olacak?
Süper Lig karşılaşmalarında bazı takımlar küme düşmemek için büyük mücadele verecek. Peki, Gençlerbirliği küme mi düştü? Hangi takımlar küme düşebilir? Kayserispor küme düştü mü?
GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Gençlerbirliği Trabzonspor maçı karşılaşmasında, Trabzonspor 45. dakikada Ekuban gol attı. 2. yarıya Gençlerbirliği gol ile başladı. Gençlerbirliği ilk sayısını aldı.
HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞEBİLİR?
En son Denizlispor'un ve Ankaragücü'nün küme düşmesi sonucunda karşılaşma Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında olacak. Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma mücadelesini devam ettirdi.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kayserispor - Fenerbahçe Süper Lig'in 42. haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kayserispor - Fenerbahçe 20.30'da karşı karşıya gelecek.