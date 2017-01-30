Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, Futbolda Düşünülen Kural Değişikliklerini Değerlendirdi

ERCAN ATA, ANKARA/DHA



"Bu işlerin bu kadar gündeme gelmesinin en büyük nedeni rant"



"Video hakemliğinin yüzde yüz getirilmesi lazım"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, futbol kurallarının değiştirilmesi ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede "Bu işlerin bu kadar gündeme gelmesinin en büyük nedeni ranttır. Tartışmalar her zaman futbolda güzel sonuçlara yol açar. Herkesin bir fikri var ama, bunlar futbolun gelişimi adına olan fikirlerdir" dedi.



Ümit Özat bahsi geçen kuralları tek tek değerlendirdi:



1. Futbol maçları iki devre yerine, dört periyot şeklinde yeniden düzenlenecek kuralına, Özat: "Çok sağlıklı bir öngörü değil. O zaman futbolun sürekliliği kalmaz. Çünkü, fubol salon sporu değil. Antrenmanda bile yeri geldiği zaman oyunu 20 dakikada bir durduramıyorsunuz. Futbol oyununun sürekliliği olması lazım"



2. Ofsayt kuralı kalkacak. Böylece gol atma olanakları çoğalacak ve oyun daha ilgi çekici bir hale gelecek fikrine ise Özat: "Bu çok saçma bir şey. Ofsayt kuralı futbolun olmazsa olmazıdır. Ofsayt kuralı kalkarsa alanlar çok büyür, kimin ne yediği, kimin ne attığı, kimin nerde oynadığı ve futbolda savunma denilen bir şey olmaz"



3. Penaltı atışı şekil değiştirecek. Buz hokeyine benzer penaltı gelecek. Futbolcu 25 metre mesafeden topla birlikte kaleye hareket edecek. Kaleciyle karşı karşıya 8 saniye içinde golü atmaya çalışacak Düşüncesine Özat: "Penaltı şeklinin değişmesi çok sağlıklı bir düşünce değil. Bence olmamalı"



4. Sarı kart kalkacak. Onun yerine ceza alan oyuncu 5 ya da 10 dakika gibi sürelerde, saha kenarında durma cezası alacak önerisine Özat: "Bu fikir biraz Hentbol gibi demek lazım. Bence sarı kartın kalkması doğru değil. Ceza alan oyuncu derken ne ceza alan oyuncu, sarı kart alan uyuncumu. Ama sarı kart alan oyuncu 5 dakika kenarda kalacaksa olabilir. Bu kuralda bana pek sağlıklı gelmiyor. Futbolun doğallığını bozar"



5. Faullere sınırlama getirilecek. Basketboldaki gibi bir oyuncu 5 faulden fazla yapamayacak önerisine Özat: "Bu olabilecek bir şey. 5 faul yapan oyuncu ihraç edilebilir. Faullerin sertliği ne. Basketbolda kasti ve normal fauller var. Futboldaki fauller basketboldakiler gibi değil. Futbolu Basketbola çevirmek doğru değil. Basketbol nasıl 100'e 90 bitiyorsa Futbolda o zaman 25-21 biter. Böyle bir saçmalık olamaz. Bence buda çok doğru bir karar değil"



6. Kupa maçlarında uzatmalar kalkacak. Normal süre berabere bitmişse direkt olarak seri penaltı atışlarına geçilecek önerisine Özat: "Bunu yaşadık günümüzde. Bu normal olabilir.



7. Futbol maçları iki devre yerine, dört periyot şeklinde yeniden düzenlenecek fikrine Özat: "bu olmaz. Yanlış bir fikir"



8. Takımlara daha çok oyuncu değiştirme imkanı sunulacak. Bir futbolcu bir sezonda 60 maçtan fazla oynayamayacak önerisine Özat: "Bence çok mantıklı. Hem futbolcunun fiziksel olarak kayba uğramaması için, hem de antrenörlerin saha içerisinde oyuna daha iyi hakim olmaları açısından. Şu olabilir, bir oyuncuyu 10 dakika dinlendirip tekrar oyuna alabilir. Bu oyuncu değiştirme fikri Basketdeki gibi olabilir bunu sağlıklı buluyorum.



Arsene Wenger'in önerileri olmuş. Kendisine çok inanırım. Futbolda gol arttırılacaksa rakip sahadaki taçların ayakla atılması imkanı olabilir biir firikik'e dönmesi için. Antrenörlerin, takımına hakim olmaları için kulübelerinde ikinci yarılarda değişmesi lazım. Birçok fikir sunulabilir ama, bu fikirlerin içerisinde en saçması ofsaytın kaldırılması olur. Onun dışındaki hepsi tartışılınabilir konular. Ama, ofsaytsız bir futbol, futbol olmaktan çıkar"diye konuştu



Futbolun kuralları ile oynanması seyri azaltırmı sorusuna Ümit Özat: "Bu işlerin bu kadar gündeme gelmesinin en büyük nedeni RANT. Artık futbol'da büyük paralar var. Artık bir golle ligde kalıyor ve gelecek seneye 80 milyon kazanıyorsunuz. Bir golle ligden düşüyorsunuz ve 80 milyondan oluyorsunuz. Dolayısı ile insanlar kılı kırk yarmak istiyor artık. Mesela ben, video hakeme hiç karşı değilim. Bunun uygulamaları var. Bunun bir kriteri olması lazım. Her takımın bir maç içerisinde üç tane itiraz hakkının olması lazım. Bununda ya son adam veya ceza sahası içerisindeki pozisyonlarda olması lazım. Bunun dışında sürekli uygulanırsa olmaz. Hakemin şaibe altında kalmaması için skorborta yansıtılması lazım. Basketboldaki gibi süreyi durdurursanız bir maç 4-5 saat sürer ve iş doğallığından çıkar. Ama video hakeminin yüzde yüz getirilmesi lazım. En azından futbola ne getirir ne götürür diye bakılması lazım"