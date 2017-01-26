Gençlerbirliği, Osmanlıspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Osmanlıspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Tedavileri süren Orhan Şam, Nihat Şahin ve Samuel Owusu'nun katılmadığı idmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlı futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 29 Ocak Pazar günü oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Ankara 19 Mayıs Stadı, Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, 19 Mayıs Stadı, Serkan Çınar, İlhan Cavcav, Nihat Şahin, Ümit Özat, Süper Lig
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads