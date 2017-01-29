Gençlerbirliği - Osmanlıspor maçının ardından



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat Acil golcüye ihtiyacımız var



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay "Beraberlik normal sonuç"



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, güzel bir maçın oynandığını söyledi. Takımın omurgasında yapılan değişikliklerin ardından birkaç hafta sıkıntı yaşanacağını ifade ettiğini hatırlatan Özat, Kopuk kopuk oynadık ama rakibe çok pozisyon vermedik. 4 tane net pozisyonumuz vardı. Biz transferleri yaptık şöyle bir algı oluşmasın; biz bu transferleri yaptık, bu transferleri yaparken amacımız Gençlerbirliği'nin uzun vaadeli planlarını da hazırlamak. Bu oyuncular, hep izleyip de aldığımız oyuncular. Bana göre Lucas, Türkiye yabancı da olsa iyi bir stoper kazanıyor. Türk futboluna iyi bir oyuncu gelecek diye konuştu.



Takımın bir golcüye ihtiyacı olduğunu dile getiren Özat, Bir tane santrfor alırsak önümüzün de, yolumuzun da açık olduğuna iniyorum. Ama gerçekten mümkünse acil anlamda bir golcüye ihtiyacımız var. Girdiğimiz zaman o pozisyonları değerlendirebilecek bir golcüye ihtiyacımız var. Osmanlıspor'a karşı böyle kaçan pozisyonlar az, buz değil. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çeyrek finale çıkıp Alanya maçına hazırlanmaktan başka bir şeyimiz yok şeklinde konuştu.



Özat, Özellikle hakemin Rantie'nin düşürülmüş olduğu pozisyonda ikinci sarıyı göstermemesi kopma noktası oldu. Sonrasında da bana göre hatayı hatayla telafi etti ve onların lehine olacak bir kararı vermedi. Bu bahane değil ama biraz daha dikkatli olmalarında fayda var dedi.



OSMANLISPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA REŞİT AKÇAY "BERABERLİK NORMAL SONUÇ"



Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise karşılaşmanın berabere bitmesinin normal olduğunu ifade etti.



Karşılaşmaya kentin önemli spor adamının kaybı nedeniyle duygusal ortamda başlandığını dile getiren Akçay, şöyle devam etti İyi oynadığımızı düşündüğümüz ilk yarıyı mağlup kapattık. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Rakibin kontraları etkili oldu. Artı eksi değerlendirdiğinizde evet beraberlik gözükür. İki takımında oyuncuları mücadele etti. Oyun yapımıza müdahale edeceğiz. Kompak yapı için oyuncularımızı hazırlayacağız Avrupa ligi ve Süper Lig'de daha zor bir sürece giriyoruz. Teknik heyet olarak güçlü durumdayız. Oyuncuyu ikna edemiyorsak ikna ettiklerimizle oynayacağız. Bu görünümden sonra müdahale etmemiz zaruri oldu"