Gençlerbirliği'nin Yeni Transferi Sağlık Kontrolünden Geçti

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni transferi Luccas Claro Dos Santos, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Luccas Claro; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL