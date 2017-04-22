Gençlerbirliği'nin Merhum Duayen Başkanı Cavcav Adına Park
Gençlerbirliği'nin merhum duayen başkanı Cavcav adına parkANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi, kısa bir süre önce hayata veda eden Türk spor tarihinin abide ismi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün duayen başkanı İlhan Cavcav'ın adını taşıyacak parkın temelini attı.
Gençlerbirliği'nin merhum duayen başkanı Cavcav adına park
ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi, kısa bir süre önce hayata veda eden Türk spor tarihinin abide ismi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün duayen başkanı İlhan Cavcav'ın adını taşıyacak parkın temelini attı.
Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde, İlhan Cavcav'ın hayatını anlatan filmin gösterimiyle başlayan törene, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli, CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya, Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ile semt sakinleri katıldı.
Törende konuşan Başkan Taşdelen, Çayyolu Koru Mahallesi'nde Cüneyt Gökçer Sahnesi karşısında bulunan alanı futbolun efsane ismi Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın adını yaşatacak park haline getirmekten onur duyduğunu belirtti. Birçok aydın, bilim insanı ve şehitlerin adını parklara, tesislere verdiklerini belirten Başkan Taşdelen, Gençlerbirliği Kulübü'nü bu seviyeye getiren, sayısız gence spor imkanı tanıyan, Türk futbolunda bir Anadolu takımının yaratılabileceğini gösteren, Ankara ekonomisine büyük katkılar sunmuş efsane isim Cavcav'ı unutmamız mümkün değildi. Aynı zamanda kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Gençlerbirliği'nin genç taraftarı Ural Nadir'i de saygıyla anıyorum diye konuştu.
İlhan Cavcav Parkı'nın Çayyolu'na başka bir hava katacağını vurgulayan Başkan Taşdelen, Gençlerbirliği ve İlhan Cavcav ismi burada sonsuza kadar yaşasın. Çayyolu'nun en kıymetli alanlarından birini park haline getiriyoruz. Bu da sosyal demokrat belediyelerin farkıdır. Halkımıza hizmet ediyoruz ve buna devam edeceğiz. Kırmızı kara İlhan Cavcav'a saygıyla dedi. Hizmet kervanının durmadan devam edeceğini kaydeden Başkan Taşdelen, kreşler, havuzlar, Çankaya evleri, parklar açmaya devam edeceklerini belirtti.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEŞEKKÜR
İlhan Cavcav'ın oğlu ve Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de birer konuşma yaparak, böyle efsane bir ismin Çankaya'da yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür ettiler.
PARKA 2 BİYOLOJİK GÖLET
8 bin metrekaresi yeşil alan olacak park, toplam 9 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Parkta bin ve 105 metrekare büyüklüğünde 2 biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, oturma grupları bulunacak. Yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet verirken Cavcav'ın adını da yeni nesillere aktaracak park, Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Cüneyt Gökçer Sahnesi karşısında yer alacak.